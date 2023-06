Många av de här historierna kretsar kring hedniska högtider, ofta kopplade till fruktbarhet och skörd. Ari Asters film ”Midsummer” (2019) är ett spännande exempel på när de gamla ritualernas absurditet sipprar in i det moderna livet och bemöts med fruktan. Den är mycket sevärd för den som vill försätta sig i mysläskig midsommarstämning.

Vi vet egentligen ganska lite om hur man firade en forntida midsommar, men den mest populära tesen är att dansen kring midsommarstången var en fruktbarhetsfest för att fira sommarsolståndet. I medeltida källor finns ledtrådar om ”rituell öldrickning” och ett eller annat blot under vikingatiden.

Offret till naturen, för att säkerställa en god skörd nästkommande år, förekommer inte minst i en annan folk horror-klassiker, ”The Wicker Man” från 1973, där en frågvis polis offras till de hedniska gudarna av en skara njutningslystna öbor i sann dionysisk anda.

Själva midsommarstången blev troligen importerad från Tyskland under medeltiden. På kontinenten restes den redan i maj, men eftersom knopparna slår ut senare i Sveriges karga klimat flyttades firandet fram till sommarmånaderna. Historikerna brukar se på vår- och sommarhögtiderna som flexibla, fester som går in i varandra och ibland byter skepnad, men som till sist handlar om att fira in ljuset och grönskan efter vintern.