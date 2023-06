Det blir en hel del tävlingar varje år, men för Erik Jonsson har det aldrig varit några problem att få ledigt. Han har arbetat på Stora Enso Fors sedan 1998 – och tycker att det går utmärkt att kombinera bågskytte med jobbet på Stora Enso Fors.

– Jag lägger hela min semester och komp för att kunna åka på tävlingar. Just nu arbetar jag som leveransplanerare och bokar in lastning och lossning på lastbilar. Jag har nyss lärt mig att boka in järnvägsvagnar. Jag vikarierar för en kollega som är föräldraledig, men jag hade helt klart kunna fortsätta att jobba med det här, säger han.

Klicka här för att läsa fler artiklar om medarbetarna på Stora Enso Fors