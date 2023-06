Tågtrafiken växlar upp i sommar

Intresset för inrikesresor har ökat på senare år, enligt SJ, och därför sätter tågbolaget in fler avgångar på vissa sträckor under sommarmånaderna.

"Vi har gjort vårt yttersta för att kunna sätta in ännu fler avgångar under sommaren för att möta den här efterfrågan. Det är väldigt roligt att kunna berätta att vi sätter in fler avgångar på exempelvis linjen Stockholm – Skövde – Göteborg, där vi under juli och augusti ökar trafiken och kör nästan 50 procent fler avgångar än under förra året. Även under juni blir det en ökning på totalen", säger SJ:s affärschef Jan Kyrk i ett pressmeddelande.