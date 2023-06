Sång, musik, dans och högtidstal, det är några av inslagen i nationaldagsfirandet den 6 juni i By. Horndals bruksparksförening och By sockengille bjuder gemensamt in till firandet, som också innehåller utdelande av kulturstipendiet till minne av Carl Larsson i By.

Fonden instiftades 1948 till minne av By sockengilles grundare Carl Larsson i By. Grundbeloppet tillfördes av By kommun 1966 före storkommunens tillkomst. By kommunala musikskola sköt också till ett belopp. Statuterna säger att fondens avkastning ska utdelas till ungdom inom By socken som visar utpräglat intresse och utbildar sig i musik.

Annika Borg