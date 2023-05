Vindkraftsplanerna i By fortsätter – nu på ett mindre område

Planerna på att etablera en vindkraftspark i By fortsätter. Nu kan det bli 18 vindkraftverk istället för 26, men på ett mindre område än tidigare. Företaget som leder projektet, Tekniska verken i Linköping Vind AB, ska under två dagar i juni ha samråd i Solbacka bystuga i By för att berätta om sina idéer.