Rockdrottningen Tina Turner är död – blev 83 år

Tina Turner, som under senare delen av sitt liv blev schweizisk medborgare, avled i sitt hem utanför Zürich på tisdagen. "Med henne förlorar världen en musiklegendar och förebild", säger en representant för världsstjärnan i ett uttalande, enligt Sky News. Vita huset kallade Turners bortgång för en "otrolig förlust" av en "ikon". Turner föddes som Anna Mae Bullock i Brownsville, Tennessee, i USA 1939. Som 16-åring flyttade hon med familjen till delstaten Missouri, där hon 1957 träffade rockpionjären Ike Turner. Bullock slog följe med Ikes evigt roterande uppsättning musiker som gick under namnet Kings of Rhythm, då under artistnamnet Little Ann. Några år senare gifte hon sig med Ike och tillsammans – under epitetet Ike & Tina Turner – blev de berömda för sina vilda konserter.

Bland deras mest kända låtar märks "River deep, mountain high" och deras version av "Proud Mary".

Tina Turner med sin dåvarande make Ike. Arkivbild.

Våldsamt förhållande

Tina höll ihop med Ike fram till mitten av 1970-talet, då hon bröt sig loss efter – vilket hon senare avslöjade i en självbiografi – två decennier av misshandel och otrohet. I boken "I, Tina" anklagade hon Ike för att en lång rad övergrepp. Han kunde slå henne till ögonen svullnade igen, kasta varmt kaffe i ansiktet på henne och våldta henne. Vid ett tillfälle, 1968, försökte hon ta sitt liv. Turner hittade sommaren 1976 styrkan att lämna sin plågoande. En natt i Dallas, inför en stundande turnépremiär, smög hon ut från deras hotellrum när Ike sov och tog in på ett annat hotell. "Jag kollade på honom och tänkte 'Du har slagit mig för sista gången, din jävel'", skrev hon i boken.

Tuff första tid

Men den första tiden utan Ike var tuff för Tina Turner. Hennes två första album efter uppbrottet blev kommersiella misslyckanden och Turners karriär såg ut att vissna. Men 1983 släppte hon en cover av Al Greens soulballad "Let's stay together", som låg högt upp på listorna i flera länder. Framgången ledde till att hennes nya skivbolag Capitol gav grönt ljus för ett nytt album – vilket skulle vända hennes vindar.

Framgångstid

1984 års album "Private dancer", med jättehitten "What's love got to do with it", blev en storsäljare. Den då 44-åriga Tina Turner blev den äldsta kvinnan att toppa Billboardlistan.

Resten av 1980-talet – och största delen av 1990-talet – blev en framgångssaga för Turner, med hitlåtar som "The best" och Bondmotivet "Goldeneye". Vid sidan av musiken medverkade hon även i filmen "Mad Max bortom Thunderdome". Tina Turners dramatiska liv inspirerade en film ("Tina – What's love got to do with it" med Angela Bassett i huvudrollen), en Broadwaymusikal och en dokumentär. Bland hennes beundrare märks alla från Beyoncé till Mick Jagger. Tina Turner sålde över 150 miljoner album globalt och vann tolv Grammys.