Socialdemokraterna har sedan länge rört sig från en ekonomisk politik med radikal omfördelning som agenda och Moderaterna har, i synnerhet under Fredrik Reinfeldt, rört sig mot mitten för att locka till sig socialdemokratiska arbetarväljare.

Under många år löd den samlade bedömningen att partierna rörde sig mot mitten till den grad det började bli trångt i det politiska ”mittens rike”.

Riktigt lika illa är det inte i övriga dalakommuner, men L hamnar under 2 procent i Avesta, Hedemora, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken och Vansbro. Med andra ord: För dalaliberalerna är krisen ett faktum. Eller som partiets egen valanalys konstaterar: ”Fallhöjden är i det närmaste obefintlig.”

Centerpartiet har på samma sätt gått från ett genomsnittligt väljarstöd på 21 till 15 procentenheter av dalarösterna. Även det ett väljartapp på 29 procent.

C som länge haft en avgörande roll i dalapolitiken förlorade sin plats i styret för Borlänge, Falun, Hedemora, Malung-Sälen och Vansbro. Dock gick partiet in i Avestas styre. Tappet är alltså lika stort som L:s sett i procent, men C har mer fallhöjd till godo.

Frågan om vart väljarna gått är enklare att besvara på nationell än på lokal nivå. Förändringen liknar dock den vi ser i Dalarna. (I riksdagsvalet tappar L 20 procentenheter och C 28 procentenheter.)