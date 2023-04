”Medarbetarna är avgörande för brukets framgångar”. Det sa Linda Stinessen, brukschef på Stora Enso Fors, när vi pratade med henne för några månader sedan. Det arbetar cirka 520 personer på Stora Enso Fors. Alla är en lika viktig del av den innovativa och hållbara verksamheten, men för att allt ska fungera problemfritt krävs både kunskap – och ett team som kan industriell IT.

– Det är jätteviktigt med ett fungerande IT för hela produktionen. Hela bruket är beroende av det. IT är samtidigt ett otroligt brett område som innefattar allt från administrativ IT till produktions IT, säger Andreas Sillanpää, infrastructure manager.

