Lista: Stuga i Knutsbo fyra på Klicktoppen

En sommarstuga i Knutsbo utanför Avesta tog sig in på fjärde plats på Klicktoppen veckan 12. Kanske lockade det att stugan, med braskamin och vidbyggt garage, har ett utropspris under miljonen.



Ett hus i Söderbärke där det tidigare varit telegrafväxel på övre plan toppade listan över mest klickade under veckan – utgångspriset: 750 000 kronor.