Nyligen har AT-läsarnas digitala konton flyttats in i samma databas som våra systertidningar Expressen och Dagens Nyheter. Det betyder att du som är kund loggar in med samma inloggningsuppgifter på AT och på Expressen eller DN, om du även är kund hos någon av dessa.

Nu tas nästa steg. Ett helt nytt digitalt prenumerationserbjudande med namnet +Allt. I +Allt ingår avestatidning.com, vår app samt ytterligare ett 40-tal lokala nyhetssajter som Södran, Fagersta Posten, Falu-Kuriren och Borlänge Tidning, samt Expressen Premium och DN Digital Bas.