Konstpedagogen Cecilia Elgh berättade sedan om årets Avesta Art (det ser riktigt spännande ut!) och bjöd in konstföreningens medlemmar till guidad visning av utställningen den 13 juni kl. 17.

Under våren erbjuder konstföreningen också en föreläsning om konsten på sjukhuset den 20 april kl. 18, en konstvandring med After Art den 11 maj kl. 17.30, en virtuell utställning i Augmented Reality (Tänk Pokemon Go, men med konstverk) och inte minst den årliga konstrundan i påsk.