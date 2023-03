By Folkdanslag har haft sitt årsmöte och summerat ett händelserikt år. Som vanligt många roliga arrangemang och aktiviteter som exempelvis deltagande vid midsommarfirandet på flertalet platser, resa med alla jubilarer under året plus pandemiåren, dansande i programmet om Nelly Östlund, försäljning vid tomtemarknaden i verket och julprogram i Horndals kyrka.