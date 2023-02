När solen sakta, men säkert börjar leta sig in i våra hem börjar många fundera på att tapetsera om. Med en vacker tapet kan du både framhäva och förändra din inredning. I vår finns det massor av spännande mönster, blommor och färger att välja mellan. Det är bara fantasin som sätter gränserna.

– I vår är det fortfarande trendigt med blommor, stora mönster, tryck och abstrakta tapeter. Vi har även fått in mycket botaniska mönster. När det gäller färger fortsätter grönt att vara en favorit, men det är också mycket blått och naturnära färger på vårens tapeter, säger Linda Hansson, säljare på Per Kvadrat och lyfter fram en ovanlig färg som passar alla rum.

– Det handlar om olika nyanser av gult. Men inte solgult, utan en mer dov gul färg med inslag av guld och havre med brända mjuka toner.



Låt dig inspireras på Per Kvadrats hemsida