Att ”wallraffa” är en journalistisk metod där en reporter går under falsk identitet för att röja en orättvisa. Ett välkänt exempel är Nellie Bly, amerikansk journalist som under sent 1800-tal lät sig läggas in på Blackwell Islands mentalsjukhus i New York, för att kunna skriva om den stundtals brutala behandling patienterna fick där.