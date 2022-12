Julen är egentligen ett märkligt påfund. Först skulle vi fira Jesus, sedan kom granarna och presenterna. Ett maniskt shoppande inför julafton. Färgglada paket under en torr stackars gran i vardagsrummet, senap, skinka och absurda mängder godis. Den efterföljande ångesten, nyårslöftena, bantandet för att få bort ”julkilona”.

Varje år upprepas detta. Samhället träder in i en sorts glittrande psykos. Uppblåsbara tomtar, renar, pepparkakor, märkliga sånger om religiösa figurer som de flesta redan har glömt bort, eller förpassat till barndomens obskyra julfiranden och Luciatåg i kyrkan.

Det går knappt att gå ut genom ytterdörren utan att höra julmusiken. All I Want for Christmas is You, någon gammal Elvislåt, Bjällerklang. Klockan 15.00 den 24 december, varje år, ska man plikttroget sitta framför tv:n och titta på de här uttjatade filmsnuttarna.