Lars Isacsson avtackad – hyllades med tal och presenter

Efter 16 år i den politiska ledningen i Avesta, varav 12 år som kommunstyrelsens ordförande, växlade Lars Isacsson (S) under hösten över till rikspolitiken och en plats i riksdagen. Avesta kommun bjöd därför under fredagen in till avtackning av Lars Isacsson. Det kom folk från alla ”lager”. Gamla tjänstemän, grannpolitiker som bland andra Borlänges Jan Bohman (S), Göran Hoffman (S), Hedemora, Marino Wallsten (S), Fagersta, samt personer från näringslivet fanns på plats i Johnsonsalen i Koppardalen.