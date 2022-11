Finns det en snitslad bana fram till partiledarposten i Centerpartiet förefaller Elisabeth Thand Ringqvist följt den noga förbi alla milstoparna. Ordförande i Centerstudenter, partistyrelseplats både under Olof Johansson och Lennart Dahéus era, kanslichef åt Maud Olofsson, eget företagande, backbencher i ett kommunfullmäktige i ett C-fäste när C satt med i styret, vd på Företagarna som i praktiken står mycket nära C.