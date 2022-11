De tänder ljus för mäns våld mot kvinnor: ”Vill belysa problemet”

Under fredagen den 25 november är det den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Runt om i Dalarna manifesterar tjej- och kvinnojourer med en symbolisk ljusinstallation för att hedra de kvinnor som dött av våld i nära relationer under året. Kvinnojouren i Avesta kommer att tända ett ljus för varje kvinna som mist livet på grund av våld i nära relationer under året under fredagseftermiddagen.