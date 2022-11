Landskapets historia är inte brunare än i andra delar av Sverige, men nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) hade bestämt sig. Det var här de skulle sätta in sin stöt. Målet var att Dalarna, och särskilt Ludvika, skulle bli ett centrum för nazismen i Norden. Och NMR skulle använda demokratins verktyg för att ta sig dit.

NMR är en hatfull sekt, men ledarna är inga dumbommar. De kopierade de traditionella folkrörelsernas metoder för att försöka skapa mening och samhörighet. Målmedvetet försökte också nazister nässla sig in i föreningslivet. I Folkets hus i Saxdalen (ej knutet till Folkets hus & parker). I riksförbundet Hem & skola.

Långt innan landet i stort såg Dalarna att NMR var på frammarsch. I Ludvika skedde tillväxten inte minst genom att nazister från andra delar av landet flyttade in. (I det avseendet likande etableringen ett mc-gängs.)

Senare under mandatperioden skulle en annan NMR-ledare bli ledamot av fullmäktige i Borlänge. Efter 21 röster på den öppna SD-listan hade han hamnat på ersättarplats.

Den organiserade nazismens återkomst fick nationellt och internationellt genomslag när en av NMR:s ledare tog ett av Sverigedemokraternas mandat i Ludvika kommunfullmäktige efter valet 2014. SD:s öppna listor hade gjort det lätt att kuppa sig in. Det räckte att 18 personer skrev namnet på en SD-valsedel – så hade ett nazistiskt parti beretts väg in i den lokala demokratins finrum.

Det var en chockerande syn. Hundratals nazistiska vitskjortor, sympatisörer utan ”uniform” i släptåg. Under marschen upprepades listan på folkförrädare och löftet om en nordisk revolution. Det var domedagsstämning för demokratin.

Psykologen Fried förde sedan in samtalet på barn och unga. Förklarade varför skolan ska vara i första rummet när vi pratar om att bekämpa och förebygga extremism. Att lokalsamhället inte heller här får rygga tillbaka:

När NMR sökte tillstånd för valstugeverksamhet på gågatan i Ludvika inför kommunvalet 2018 klev Svenska kyrkan ut på samma gata med kärleksbudskap, kaffe och samtal om medmänsklighet. Ludvika församling arrangerade återkommande möten och seminarier kring tolerans och bjöd till anhörigsamtal för dem som hade någon närstående i eller på väg in i NMR.

I kyrkparken samlade Svenska kyrkan och andra församlingar/föreningar till stor familjedag med parollen ”Störst av allt är kärleken”. Det var för många för att hålla räkningen men uppskattningar talade om 2000.

Clowner mot nazister hade trollat de till antalet färre än tidigare nazisterna på gågatan. We are Ludvika/Dalarna och Dalarna mot rasism hade precis som tidigare ordnat motdemonstrationer. Arbetarrörelsens organisationer hade tågat som vanligt. Företagare i stan hade samlat ihop ett eget demonstrationståg under parollen Företagare mot nazism.