För några år sedan besökte jag USA:s äldsta stad, Santa Fé i New Mexico. Santa Fé grundades av spanjorer år 1610, långt före USA:s födelse 1776. Näst efter New York och Los Angeles är Santa Fé den stad som har flest konstgallerier, 600 stycken.

Från San Fransisco for jag vidare till Minneapolis. Där sammanstrålade jag med Leksands-spelmannen Lasse Jobs och Rättviks-spelmannen Anders Bjernulf. Vi besökte American Swedish Institute som är ett hem för alla svensk-amerikaner som bor i trakten. Vi spelar folkmusik mest hela natten. Jag debuterade på cittra.

Sedan reste jag vidare till Washington DC. Där träffade jag Ira Magaziner, som just då arbetade åt Vita Huset på uppdrag av Hilary Clinton. De skulle skapa en revolutionerande sjukförsäkring, men av detta blev intet. Iras farfar hade utvandrat till USA från Belarus för att undkomma den judeförföljelse som där pågick. (Clinton kom året efter att delta i en av mina workshops här i Tällberg och Leksand.)

Så vidare till New York. Där träffade jag Bob Panero. Hans far var entreprenör i byggbranschen. Under kriget arbetade denne italienske invandrare för den amerikanska försvarsmakten med att bygga försvarsanläggningar i Europa. Med Paneros hjälp vandrade jag genom Harlem där det i stort sett bara bor svarta ättlingar till slavar som engelsmännen hit. I östra Harlem bor i stället övervägande invandrare från Puerto Rico. Här utspelar sig West Side Story. Sedan far jag hem till det annorlunda landet Sverige.

I dag bankar hundratusentals latinamerikaner på dörren till USA. Migrationsfrågorna spelar därför en avgörande roll i dagens val. USA söker ständigt sin själ och identitet.

Ska detta ”mellanårsval” bana väg för Donald Trumps återkomst till den yttersta makten? Hans budskap får resonans runtom i denna kittel av så olika idéer, erfarenheter, kulturer och drömmar om framtiden. Och Trump-anhängarnas försök till statskupp 6 januari 2021 lämnar detta års val ingen ro.