Syrgasförbränning i järnverket ska minska utsläpp av koldioxid

Trots begynnande lågkonjunktur och skenade energipriser går det bra för den finländska ståljätten Outokumpu med verksamhet i bland annat Avesta. Under torsdagen kom koncernen med sin delårsrapport för det tredje kvartalet. Försäljningen ökade till 2 339 miljoner euro under tredje kvartalet 2022 jämfört med 1 845 miljoner euro under motsvarande period 2021.