Valutgången förklarar inte varför Lööf avgår

Det var ett strategiskt vägval som sedan inte fullföljts fullt ut; jord- och skogsbruk har för C fortsatt att få representera landsbygdsintresset när analysen av vad Sverige utanför städerna behöver borde tillåtits vara mer innehållsrik än så. C har följdriktigt gått tillbaka just i sina kärnområden.

Hon hette Annie Johansson när hon som ekonomisk-politisk talesperson fortsatte en redan inledd resa med att, med folkrörelserötterna som bas, ändå lämna en idétradition som i sin uttolkning gjorde C till ett intresseparti för jordbruket.

Vid lunchtid dagen efter att hennes statsministerkandidat meddelade att hon kommer att lämna in sin avskedsansökan till talmannen, förklarade Annie Lööf (C) att hon avgår som partiordförande.

C hade ett än mer liberalt anslag på gång med det kontroversiella idéprogram som skisserades vid Lööfs tillträde. Det ska också sägas att det hade märkliga inslag, bland andra regional lagstiftning och avskaffad skolplikt.

Men i perspektiv gör inte C ett dåligt val, tvärtom det näst bästa på tre decennier; det är 2018 års val som var anslående bra. Men fokus hamnar på V och C:s tapp eftersom detta kostade Magdalena Andersson (S) statsministerposten.

Konservativa bedömare skyndar sig nu att slå fast att det var just vägvalet att stödja S i blockpolitiken som gjorde att C tappade och att Lööf nu måste avgå.

Men Lööf hade stöd av tre fjärdedelar av C-väljarna i att inte stödja Ulf Kristersson (M) och C kom att öka rejält från de opinionssiffror under fem procent som C hade när Lööf valde sida i augusti.

I region- och kommunpolitiken är C ett pragmatiskt, liberalt parti som ofta syr ihop förnuftiga lösningar och luckrar upp betongsossars offentliga monopol, med den valfrihet och de privata utförare som C-väljarna tycker om.

Men i den mer polariserade rikspolitiken finns inget utrymme för C att vara en sådan mittenkraft. Lööf har varit tämligen ensam om att räkna in C, M, L och S i den breda mitten.