Grattis Avesta, nu behövs inte V – guldläge för C att driva igenom vårdval

På onsdagen räknades de sista rösterna i kommunvalet (sena förtidsröster och utlandsröster). Utfallet kom att bli mycket betydelsefullt. När allt var klart hade SD nämligen tappat ett mandat till S.

Detta förenklar den lokala regeringsbildningsmatematiken avsevärt.

Som konstaterat i en tidigare ledare behöver Blerta Krenzi (S) en ny allierad för att få ihop en majoritet. Det räcker inte längre med enbart V, utan något av de borgerliga partierna måste ansluta.

Som väntat pekade Krenzi ut en koalition S+C+V som sitt förstahandsalternativ.

Ledarredaktionen varnade.

C och V är som hund och katt (eller möjligen omvänd ordning?). V:s gruppledare Pia Aronsson har uttryckligen sagt att hon inte vill släppa in C i kommunledningen.