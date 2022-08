Guide: Så blir du av med bananflugor, getingar och andra småkryp

Ett kryp som ökar i mängd den här tiden på året är bananflugorna, eller fruktflugor som de också kallas. De finns överallt i naturen, men särskilt under sommar och höst letar de sig in i hus och lägenheter för att lägga ägg, gärna på övermogen frukt och i matrester. De älskar nämligen skämd frukt och sopor och det är inte så trevligt att öppna locket till komposthinken under diskbänken när det surrar upp ett helt moln av bananflugor, eller kanske ännu värre, krälar runt fullt av nykläckta bananflugelarver. Bananflugor förökar sig snabbt. Det tar åtta dagar för ett ägg att bli en färdig fluga, och varje hona lägger runt 500 ägg. Sen lägger de i sin tur ägg...