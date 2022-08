Dalarna siktar högt i TV-pucken – med tre tjejer från Avesta

Fakta

Målvakter: Caitlyn Bammer, Mora IK, Zara Nilsson, Säters IF.

Backar: Chloe Berndtsson, Leksands IF, Wilma Grudd Throgen, Mora IK, Lovisa Norström, Avesta AIK, Veronica Persson, Mora IK, Leilo Stockhaus, Leksands IF, Tillie Ytfeldt, Leksands IF.

Forwards: Alva Bodins, Mora IK, Filippa Englöf, Avesta BK, Linnea Kajs Görndt, Leksands IF, Ida Melin, Mora IK, Nellie Nord, Falu IF, Stina Stenvall, Leksands IF, Tilde Sundnäs Grillfors, Mora IK, Astrid Thorsberg, Avesta BK, Ingrid Wikblom, Falu IF.

Kvalspelet till TV-pucken avgörs i mitten av december. Dalarna åker till Kalix för spel i grupp C, där man tar sig an Gästrikland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen samt Medelpad/Ångermanland.