Budtävling i röstköp – S och M förordar nu V-politik

Prisregleringar ställer till med en rad problem samtidigt som det är tveksamt om de ger några större fördelar. Under 1900-talet har politiker experimenterat med att reglera priser på allt från semlor till bostäder.

Och för bara några veckor sedan lovade M att de under nästkommande vinter kommer att införa ett ”högkostnadsskydd” för privat elkonsumtion. Ett pristak som liknar V:s.

De höga priserna på bensin och diesel fick för en tid sedan Vänsterpartiet att kräva ett statligt pristak. Konsumenter skulle betala max 18 kronor per liter. Staten skulle stå för resten.

Ambitionen har alltid varit att hjälpa, men det har alltid inneburit förstörda marknader och förvärrade bristsituationer. De problem man sökt lösa har ofta bara förvärrats.

Ett pristak på el kommer att reducera incitamenten att vara sparsam med sin elanvändning. Det förvärrar därför den brist på el som från början gjort att priserna blivit höga.

De redan höga priserna kommer att bli ännu högre, och kostnaderna för staten riskerar att skena. Men det är det kanske värt om vi lyckas hjälpa samhällets svagaste?

Hoppas inte på för mycket.

I en ny studie, med den träffande titeln Robbing Peter to pay Paul? (utgiven av de 50 bästa amerikanska universitetens samarbete National Bureau of Economic research), visar Kenneth Ahern och Marco Giacoletti att den hyresreglering som införts i Minnesota under 2021 gynnat dem med höga inkomster och missgynnat dem med låga.

Tvärtemot vad förespråkarna utlovat.

Det finns all anledning att förvänta sig liknande fördelningseffekter av energistöden.

De som normalt förbrukar mycket, hushåll med två bilar, stora bostäder och sommarhus som ska värmas vintertid, kommer att få stora stöd.

De som normalt sett förbrukar lite, boende i små lägenheter som åker kollektivt, får sannolikt ingen hjälp alls om förra vinterns stöd ska vara någon vägledning. Den senare gruppen riskerar dock att behöva betala de högre priserna som prisregleringen, ironiskt nog, kan föra med sig.