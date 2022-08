M om Rickards Attefallshus: ”Initiativ ska belönas inte bekämpas”

I förra onsdagens AT gick att läsa om Rickard Björklund som fått bygglov för en padelbana vid sin bostad men sedan fått nej till att bygga ett Attefallshus på samma plats, bland annat därför att det låg för långt från boningshuset, att betesmarken måste bevaras och att den tänkta byggnaden inte skulle passa in. Det spelar, enligt AT, ingen roll att han skruvat på sina planer - nejet har kvarstått.