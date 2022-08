Fakta

9 augusti

Mora IK – Leksands IF, Smidjegrav Arena, LIVE på Expressen Premium Max



11 augusti

Färjestad - Leksands IF Strömstad cup, LIVE på Expressen Premium Max



12 augusti

Frölunda – Leksands IF, Strömstad cup, LIVE på Expressen Premium Max



8 september

Modo – Leksands IF, Hägglunds Arena, LIVE på Expressen Premium Max