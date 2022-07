Martina underhöll i bystugan – hade sin 99-årige morfar i publiken

Alldeles intill vägen mellan Sjövik och By ligger Strandmora bystuga. Under By Slånkvicku har där varit en rad med arrangemang. I söndags, som var den stora festdagen, firades bystugans dag med musikalisk underhållning av Släktbandet. Och under måndagen bjöds det i den gamla bystugan på tv-spelsmusik live av Johannes Frykholm.