”Svensk skogspolitik är inriktad på snabba cash”

Men svensk skogsnäring liksom de flesta av våra EU-parlamentariker, facket, regeringen och de stora partierna motarbetar nu förändringen med näbbar och klor: man försöker dra undan legitimiteten för de nya kraven på skogen, man omtolkar ny kunskap om skogen till motiv för fortsatt intensivskogsbruk och man hukar som under ett paraply mot EU-politiken genom att säga att vi vill vara ifred, skogsbruket är en nationell fråga. Och skogsägarnas organisationer vecklar ut sina egna paraplyer till skydd mot olika miljökrav. Alla ska få göra som de vill.

Nyligen kom en rapport från NGFS, Network for Greening the Financial System, där ett åttiotal av världens centralbanker och andra tunga finansiella aktörer ingår. Rapporten varnar för att förlusterna av biologisk mångfald kan få stora ekonomiska konsekvenser och utgör en risk för ekonomisk stabilitet i världen.

Svensk skogspolitik som är inriktad på snabba cash, eller som det heter Det Gröna Guldet, har alltså fått en väldigt obekväm överrock. Den har ett globalt perspektiv och sätter in skogssystemet i klimatkrisens tidsramar. Den utmanar 150 år av ensidigt volymtänkande kring den svenska skogen. Den kommer till slut att tvinga fram en annan svensk skogspolitik som kan hantera skogen inte bara som en industrigren utan som ett komplext ekosystem av kritisk betydelse för mänsklighetens framtid.