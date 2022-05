Psykedeliskt rockband inviger konserthelgerna i Näckenbäck

Amanda Bergmans och Petters Winnbergs konsertkoncept Rockbonden arrangerades i parets lada hemma på gården i Näckenbäck första gången i september 2020. Stjärnor som The Tallest Man On Earth och Klara Söderberg från First Aid Kit intog då den provisoriska logscenen, med en begränsad publik på 50 personer utifrån pandemins restriktioner.