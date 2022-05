Euforiska Avestasamtal om framtiden för grön basindustri

Arrangemanget fick ställas in och planeras om under pandemin. Men under onsdagen kunde ”2021 års Avestasamtal” genomföras, fast några månader försenat. Denna gång var den åttonde och samtalens fokus var basindustrin. Stor optimism kring framförallt framtiden för fossilfri industriproduktion präglade anförandena. Budskapet från flera av talarna var att det nu råder industriell eufori.