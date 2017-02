Uppmaningen under Vasaloppsveckan: Ta bussen

Under Vasaloppets vintervecka sker en rad förändringar i trafiken både i Mora och längs hela Vasaloppssträckningen mot hur det brukar se ut.

För att undvika så mycket trängsel som möjligt i trafiken erbjuder Mora kommun och Dalatrafik att åka gratis med stadsbussarn mellan den 24 februari och 5 mars.

Läs också: Vasaloppets vintervecka slår nytt rekord

Dessa busslinjer är gratis under Vasaloppsveckan:

Linje 51: Lasarettet – Klockarhagen – Hånåkni

Linje 52: Selja – Långlet – Hindriksheden – Lasarettet

Linje 53: Kråkberg – Lasarettet

Linje 54: Klockarhagen – Hånåkni – Lasarettet/Färnäs

I Mora centrum är följande vägar avstängda under veckan:

Vasagatan: delen 30 m öster Millåkersgatan - rondellen Kyrkogatan/Hamngatan 23/2 16.00 - 5/3 24.00

Vasagatan: delen rondellen Kyrkogatan/Hamngatan - rondellen Kaplansgatan/Badstugatan 22/2 9.00 - 5/3 24.00

Vasagatan: delen rondellen Kaplansgatan/Badstugatan - Vasaloppsmålet 13/2 - 10/3

Hamngatan: delen Moragatan - rondellen Kyrkogatan/Vasagatan 23/2 8.00- 5/3 24.00.

Badstugatan: 22/2 9.00- 5/3 4.00. Parkering med särskilt tillstånd utfärdat av Vasaloppet.

Kaplansgatan: 24/2 9.00- 5/3 4.00. Parkering för rörelsehindrade.

Björnramsgatan: delen Målet - Fredsgatan 13/2 - 10/3, delen Fredsgatan - Dalagatan 23/2 15.00 - 5/3 24.00

Prostgatan: 20/2 8.00 - 6/3 24.00

Fredsgatan: delen Vasagatan - Prostgatan 22/2 8.00 - 6/3 24.00, delen Badstugatan - Prostgatan förbud att stanna 23/2 15.00 - 5/3 24.00

Källa: Mora kommun

Läs också: Så vill Vasaloppet hylla "Mora-Nisse"

Övrig trafikinformation som gäller Vasaloppet:

Följande vägar i Sälen är avstängda för all fordonstrafik:

Riksväg 66 är stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, 26/2 och 27/2 mellan kl 5 och 9.

Riksväg 66 är stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, 3/3 mellan kl 7 och 10.15.

Riksväg 66 är stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, 3/3 mellan 19.55 och 20.10

Riksväg 66 är stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, 5/3 mellan kl 4.30 och 9.30.

Tjejvasan 25 februari: Länsväg 1025 (Vasaloppsvägen) är enkelriktad från Oxberg till länsväg 1024 i Evertsberg kockan 06.00-14.00. Fordon får föras endast i riktning från Oxberg mot Evertsberg. Trafik till starten sker via riksväg 70.

Länsväg 1012 stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och startplatsen i Oxberg riksväg 70 klockan 06.00- 14.00. Trafik till starten sker via riksväg 70. Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas att köra riksväg 70 och länsväg 1024 via Älvdalen under dagen.

Öppet Spår 26 februari: Länsväg 1033 är enkelriktad mellan riksväg 70 via Lövnäs till Hormund kl. 04.00-08.00. Tillåten färdriktning är från riksväg 70 och västerut mot Horrmund.

Stafettvasan 3 mars: Det kommer inte längre att vara tillåtet att åka bil till växlingen i Hökberg och överfarten över Spjutmodammen är helt stängd för biltrafik.

Vasaloppet 5 mars: Under Vasaloppet (söndag 5 mars) är fordonstrafik på Vasaloppsvägen till stora delar enkelriktad. Det är inte tillåtet att köra på vägen från Evertsberg till Fiskarheden mellan klockan 7 och 16 eller på vägen från Oxberg till Evertsberg mellan klockan 9 och 17.

Trafik till Sälen måste vara i Fiskarheden senast kl 7. Vilket innebär att resande ska ha passerat Evertsberg senast 06.30.

Länsväg 1033 är enkelriktad mellan riksväg 70 via Lövnäs till Hormund klockan 04.00-08.00. Tillåten färdriktning är alltså från riksväg 70 och västerut mot Horrmund.

Källa: Vasaloppet

Läs också: Krafttag mot nedskräpning – så kan Vasaloppsåkarna straffas