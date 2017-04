Snö och regn väntas – meteorologens råd: "Behåll vinterdäcken på över påskhelgen"

I TV-inslaget här ovanför berättar Lasse Rydqvist, meteorolog på väderprognosföretaget Foreca, mer om väderprognosen för Dalarna under påskhelgen.

Det verkar inte bli någon vidare vårvärme i påsk för Dalarnas del.

– Det ser ut att bli lite lägre temperaturer och sedan sen kommer det tidvis lite snöfall. Det är någon slags bakslag på vårvärmen, som vi hade förra veckan, säger Lasse Rydqvist.

Kan det bli snö vissa dagar eller hela påskhelgen?

– Det drar in ett lågtryck under onsdagen, vilket kan ge lättare snöfall i södra Dalarna som kan ligga kvar till skärtorsdagen. Sedan drar det in ett nytt snöfall under långfredagen som ser ut att ge några centimeter snö i norra Dalarna, där det även kan bli någon minusgrad under långfredagen. I södra delen av länet ser långfredagen ut att bli en blöt historia, säger Lasse Rydqvist.

Lördag, den 15 april, är sista dagen som man för köra med dubbdäck, om det inte råder vinterväglag eller ser ut att bli vinterväglag.

– Mitt tips är att man ska behålla vinterdäcken på över påsk. Det ser ut som att det kan bli lite ostadigt väder under lördag och eventuellt även under söndagen med ytterligare snöfall för Dalarnas del. Så som det ser ut just nu skulle jag råda att ha vinterdäcken på påskhelgen ut, säger Lasse Rydqvist.

