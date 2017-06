Just nu är det förseningar i tågtrafiken mellan Storvik och Hofors – något som påverkar tåg mellan Gävle och Borlänge i båda riktningar

Orsaken är enligt Trafikverket att det är halt i spåret.

Det finns ännu ingen prognos för när tågen kan köra som vanligt igen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas: Borlänge C, Falun C, Gävle C, Hofors, Sandviken, Storvik