Rommetränare fick träningslicensen indragen efter inspektion: "För mig är det en gåta"

Den 22-årige amatörtränaren Natalie Örtlund tog en seger under förra året på 33 starter och har under 2017 haft en häst med från start i ett lopp.

Nu har hon däremot fått sin träningslicens indragen av Dalatravet Romme i två månader innan en omprövning ska ske.

Efter en inspektion på Örtlunds gård under förra veckan beslutade licenskommittén vid Rommetravet att dra in hennes licens. Under inspektionen fick Örtlund synpunkter på bland annat gårdens beskaffning men det påpekades även att en häst såg undernärd ut.

Det senare slår Örtlund tillbaka hårt mot.

"För mig är det en gåta, jag fodrar med högre protein än många andra ifrån en utav Dalarnas bästa leverantörer. Hästen är inte undernärd och det finns inga revben att spela på" skriver hon på Facebook.

Kai Närhinen, sportchef på Rommetravet, ingår i den licenskommitté som tog beslutet att dra in Örtlunds licens.

– Det här en sammantagen bedömning av flera olika saker, och nämnden var enig kring det hela. I övrigt vill jag i dagsläget inte kommentera saken, säger han till trottosport.se.

Örtlund har chansen att överklaga den indragna licensen, något hon kommer att göra.

Hon tror också att hennes tidigare kritiska åsikter mot bland annat träningsslingan vid Rommetravet ligger bakom beslutet.

– Jag tror att sådana saker mer ligger bakom, och som sagt, jag kommer att överklaga det hela. Jag ska sätta mig med min advokat på torsdag för att gå igenom allting. Det känns bara jättekonstigt och att det grundar sig på annat än vad som anges, säger hon till trottosport.se.

Licenskommitténs punkter bakom beslutet:

1. Oklara tränarförhållanden.

2. Brister vid hantering av behandlingsjournaler.

3. Skadat travsportens anseende.