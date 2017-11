Dalaskrällar på V64

Det blev en hel del framgångar för dalahästarna när Romme arrangerade V64 på fredagskvällen. Leif Witasp var het den här kvällen och vann redan innan V64-omgången inleddes med Putinthepower. En häst han själv är uppfödare till, men som dottern Katrin K Frick äger och tränar. Treåringen efter Sergei Hanover gjorde sin tredje start och blev generad till galopp i första kurvan, fick därefter gå utvändigt utan rygg loppet igenom, men visade mod och styrka som kunde avgöra via 1.17,0/1 700 meter. Segertiden blev 1.19,0/2 140 meter.

Leif fick dessutom inleda på V64 med knappe tiooddsaren Xanthisbusiness som han skickade iväg till ledningen och sedan blev kvar där via 1.16,4 sista tusen. Segertiden här blev 1.17,2a/2 140 meter.

Tränarkollegan Hans R Strömberg följde upp dalaframgångarna genom att vinna från utvändigt ledaren med Rim Perfect som tog karriärens första seger i tolfte starten.

– Hon gjorde det jättebra, tredjespår fram till dödens innan vi övertog på bortre långsidan, sade Strömberg efter segern på 1.15,4a/2 640 meter.

– Hon har känts väldigt stark och jag har bara väntat på ett 2 640-meterslopp och nu stämde det med bra proposition också, fortsatte han.

I ett stolopp fick Ulf Ohlsson ledningen med Dragondamour Sisu då ledande Dashing Kimberley rullade över i första kurvan. Ohlsson fick sedan bestämma och stack enkelt undan till fyraåringens första årsseger.

– Det blev väldigt enkelt. Det var ett lugnt tempo och sedan fick hon sticka undan sista 300, sade Ohlsson.

I Treåringsfinalen med 75 000 kronor till vinnaren rundade Svante Båth-tränade Calamarás Girl allt under slutrundan för Ohlsson som därmed tog en dubbel inom V64. Hon gynnades av att det gick fort därframme under första rundan, men var riktigt bra själv också via 1.14,5 sista tusen. Segertiden blev 1.15,4a/2 140 meter.

– Hon fick gå rejält sista 700, men jag förstod att hon skulle ha bra chans då förstavarvet gick så fort som 1.14, sade Ohlsson.

Montéloppet vanns överlägset av Johanna K Karlsson-tränade Angry Bird Am, riden av Jennifer Persson och den senare var full av beundran för den sjuåriga damen.

– Det var en fantastisk känsla, en märr och gå i dödens och bara vara så bra, sade hon.

– Jag tänkte att jag skulle försöka undvika dödens men hon var så kvick iväg, så då var det bara att ligga där och hålla henne lugn, men 600 kvar ökade jag trycket och då var det klart, fortsatte hon.

V64-omgången avrundades med en favoritseger då Kaj Widell vann med Magnus Träff-tränade Sugar Daddy som efter tidig ledning hade allt under kontroll via 1.14,0 sista tusen.

– Det blev enkelt och dessutom underlättades det av att de krokade ihop bakom mig i sista kurvan, sade Kaj.

– Jag tror ändå inte att det haft någon betydelse så han hade en hel del krafter kvar och dessutom tussarna oryckta och de brukar han svara bra på, tillade Kaj som i och med segern passerade tio miljoner kronor inkört det här året.

Mats Persson