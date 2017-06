Ryapolova etta och tvåa på fjället

Att hitta en kontroll på ett stort fjäll, utan skog att gömma kontrollerna i, borde vara lätt. Men lätt är det varken att hitta alla gropar och stenar på fjällplatåerna ocvh fjällbranterna runt Städjan och Nipfjället. Framförallt är det allt annat än lättlöpt med stigningar så det räcker.

Frida Sandberg, ny i gul-svarta Tunadressen, orienterade bra.

– Tyvärr orkade jag inte riktigt hålla farten i löpningen, det blev i tuffaste laget, pustade Frida som slutade fin trea i damernas elitklass.

Bäst rankad i startfältet var Moras Evgenia Ryapolova som inte hade några problem med att vinna klassen.

– Jag har varit lite sjuk och tog det lite lugnt, men när jag kom ikapp Sofia Holmgård insåg jag att det gick riktigt fort ändå, säger Evgenia, efter att ha varit 1.24 före OK Tisarens Ellinor Eriksson. Ellinor som kunde hålla undan för Tunas Frida Sandberg i mål.

Fredrik Bakkman, IFK Göteborg, missade en biljett till VM, men visade att han hör hemma i landslaget med en suverän seger på Nipfjället i Idre.

– Jag räckte inte till mot Bakkman, han var helt enkelt för stark för mig och lite sliten är jag efter Orsakajten som jag sprang i fredags, säger Roman.

Orienteringsveckan i Idre fortsätter med en fjällsprint på Idre Fjälls topp på måndag och sedan väntar Idre 3-dagars.

Resultat Idre Fjäll-OL

D21, 8 500 m: 1) Evgeniya Ryapolova, IFK Mora OK, 58.32, 2) Ellinor Eriksson, OK Tisaren, 59.56, 3) Frida Sandberg, Stora Tuna OK, 1.00.29, 4) Viktoria Ernstsson, Göteborg-Majorna OK, 1.00.46, 5) Aina Edgren, Trollhättans SOK, 1.01.18, 6) Sofia Holmgård, Kils OK, 1.01.37, 7) Fredrika Vångell, Linköpings OK, 1.02.12, 8) Johanna Sjölund, Sundsvalls OK, 1.03.31, 9) Louise Lundgren, Växjö OK, 1.04.32, 10) Jennie Börjesson Eriksson, Storviks IF, 1.04.48, 11) Johanna Börjesson Eriksson, do, 1.05.16, 15) Josefin Erlandsson, OK Milan, 1.12.06, 16) Ingrid Alexandersson, Stora Tuna OK, 1.12.53, 19) Johanna Larsson, Köping-Kolsva OK, 1.14.27, 20) Kajsa Grape, Dalaportens OL, 1.14.51, 21) Stina Edejern, IFK Bergvik, 1.16.00, 22) Hedwig Haas, Sundsvalls OK, 1.17.27, 27) Kadri Kalvo, do, 1.33.51.

H21, 11 100 m: 1) Fredrik Bakkman, IFK Göteborg, 58.32, 2) Roman Ryapolov, IFK Mora OK, 1.01.40, 3) Christian Tingström, Göteborg-Majorna OK, 1.02.28, 4) Robbin Kantarp, Ärla IF, 1.02.29, 5) Daniel Attås, OK Tisaren, 1.03.07, 6) Jonas Gustafsson, OK Kåre, 1.04.19, 7) Oskar Sandberg, Malungs OK Skogsmårdarna, 1.05.52, 8) Henrik Håkansson, Göteborg-Majorna OK, 1.05.55, 9) Gustav Hindér, OK Tisaren, 1.05.58, 10) Magnus Glännefors, Tullinge SK, 1.06.27, 16) Oskar Andrén, OK Tisaren, 1.09.42, 17) Oscar Vångell, Ärla IF, 1.09.48, 20) Per Eklöf, OK Milan, 1.11.54, 21) Mathias Nyström, Norbergs OK, 1.13.13, 22) Emil Åberg, OK Kåre, 1.15.14, 24) Anders Axling, Sundsvalls OK, 1.16.31, 25) Anton Hallor, OK Tisaren, 1.18.14, 29) Richard Hejdenberg, Gävle OK, 1.25.49, 32) Emil Alexandersson, Stora Tuna OK, 1.26.57, 34) Markus Wallin, do, 1.29.58.

D21 Kort, 5 100 m: 1) Vendula Sramkova, Hemsedal IL, 41.59, 2) Laila B Höglund, FK Herkules, 44.29, 3) Lina Fredriksson, Korsnäs IF OK, 47.26, 4) Elin Fjellström, KFUM Örebro OK, 53.00, 5) Päivi Mikkolainen, Valkeakosken Haka, 57.04, 6) Hanna Svensson, FK Herkules, 1.28.03.

H21 Kort, 6 700 m: 1) Andreas Axelsson, Linköpings OK, 48.51, 2) Niclas Larsson, Köping-Kolsva OK, 51.05, 3) Mattias Brännström, FK Herkules, 1.19.27.

D20, 5 100 m: 1) Saga Sander, OK Milan, 49.51.

H20, 8 200 m: 1) Lukas Lundgren, Växjö OK, 50.08, 2) Jacob Eriksson, KFUM Örebro OK, 51.13, 3) Adam Thellsén, OK Roxen, 57.27, 4) Johan Edenhamn, Länna IF, 58.22, 5) Johan Lamm, Frölunda OL, 1.03.07, 6) Henrik Hamrefors, Västerås SOK, 1.18.01, 7) Olof Lissmats, OK Södertörn, 1.29.10.

D18, 5 100 m: 1) Tindra Jernström, Avesta OK, 40.45, 2) Sofia Johansson, OK Skärmen, 41.43, 3) Elsa Holmgård, Kils OK, 41.56, 4) Ella Andersson, OK Södertörn, 42.40, 5) Anna Hallmén, OK Tisaren, 43.59, 6) Hanna Sundström, Västerås SOK, 44.55, 7) Johanna Särnbrink, OK Tisaren, 46.20, 8) Lisa Börnstedt, Kungälvs OK, 57.41.

H18, 6 700 m: 1) Jonathan Uller, Kils OK, 39.32, 2) Fredrik Hamrefors, Västerås SOK, 40.38, 3) Lukas Olm, Kils OK, 41.09, 4) Olof Skoglund, do, 41.21, 5) Martin Lamm, Frölunda OL, 41.51, 6) Love Carlsson, OK Orion, 42.21, 7) Marcus Carlsson, IF Hagen, 43.21, 8) Hampus Nyström, do, 49.56, 9) Zeb Palm, HJS-Vansbro OK, 53.25, 10) Robert Cole, Väsby OK, 55.39, 11) Sixten Törnqvist, Västerås SOK, 56.09, 12) Josef Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 57.58.

H17-20 Kort, 4 100 m: 1) Samuel Jonasson, Älvdalens IF OK, 42.58.

D16, 4 500 m: 1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 30.38, 2) Alicia Lundgren, Växjö OK, 31.51, 3) Emma Eriksson, Eksjö SOK, 35.13, 4) Nicolina Moberg, OK Tyr, 38.37, 5) Anna Lithell, OK Linné, 38.42, 6) Elin Martanova, Slavia Liberec Orienteering, 42.20, 7) Lotten Sandén, OK Södertörn, 43.11, 8) Lisa Hallmén, OK Tisaren, 43.54, 9) Lilian Palm, HJS-Vansbro OK, 45.55, 10) Katarina Norrby, OK Södertörn, 46.21, 11) Elsa Forsgren, Västerbergslagens OL, 55.36.

H16, 5 400 m: 1) Simon Frisk, Gustavsbergs OK, 28.48, 2) Alfred Pettersson, Mullsjö SOK, 31.07, 3) Hugo Setthagen, OK Tranan, 34.56, 4) Andreas Näslund, Västerås SOK, 35.03, 5) Aron Östangård, Gamleby OK, 37.33, 6) Hugo Ström, Mullsjö SOK, 41.17, 7) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 41.26, 8) Pontus Lindgren, Västerås SOK, 46.08, 9) Jakob Thellsén, OK Roxen, 51.04, 10) Alexander Schandl, OK Södertörn, 53.14.

D14, 4 100 m: 1) Lea Martanova, Slavia Liberec Orienteering, 33.11, 2) Frida Johansson, OK Skärmen, 40.04, 3) Kristina Lindgren, Västerås SOK, 41.41, 4) Lisa Swartz, OK Orion, 41.49, 5) Saga Mattsson, Dalaportens OL, 50.51, 6) Elin Bryggar, Grycksbo IF OK, 58.14.

H14, 4 100 m: 1) Linus Vernström, Ronneby OK, 29.43, 2) Hugo Persson, OK Denseln, 30.06, 3) Anton Kastrup, FK Herkules, 30.24, 4) William Grunder, Järfälla OK, 31.49, 5) Tobias Johansson, OK Löftan, 32.58, 6) Linus Sjödén, Älvdalens IF OK, 37.53, 7) Jon Hansson, OK Kåre, 38.14, 8) Anton Uller, Kils OK, 38.33, 9) Vilgot Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 38.42, 10) Victor Hansson, OK Löftan, 39.06, 13) Anton Fors, HJS-Vansbro OK, 43.53, 15) Ludvig Bylund, Fagersta OK, 52.50, 16) Rasmus Söderberg, Gävle OK, 56.28, 18) Albin Malmgren, Ockelbo OK, 1.04.27.

H14 Kort, 3 200 m: 1) Edvin Berggren, Fagersta OK, 58.19.

D12, 3 200 m: 1) Tuva Östangård, Gamleby OK, 27.17, 2) Elsa Brandt, Domnarvets GOIF, 27.19, 3) Emma Zettervall, Karlskrona SOK, 28.47, 4) Lina Uller, Kils OK, 29.02, 5) Tuva Holmström, OK Ravinen, 33.31, 6) Hanna Östberg, Stora Tuna OK, 34.10, 7) Judit Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 35.08, 8) Alva Eliasson, Sundsvalls OK, 38.14, 9) Alice Ljungberg, Tumba-Mälarhöjden OK, 39.16, 10) Ylva Hansson, OK Kåre, 44.19, 11) Lovisa Bylund, Fagersta OK, 47.22, 12) Sofie Karlsson Holmer, IFK Mora OK, 53.58, 16) Linnea Hermansson, do, 1.07.56.

H12, 3 200 m: 1) Anton Jonsson, OK Tyr, 23.18, 2) Simon Lundell, OK Österåker, 26.39, 3) Elias Thellsén, OK Roxen, 26.58, 4) Marcus Lamm, Frölunda OL, 28.37, 5) Svante Sandvik, Attunda OK, 29.17, 6) Axel Hejdenberg, Gävle OK, 30.11, 7) Ludvig Eronn, Linköpings OK, 30.19, 8) Martin Eriksson, Annebergs GIF, 32.13, 9) Arvid Jonforsen, Hallstahammars OK, 32.35, 10) Nils Swartz, OK Orion, 33.09, 13) Lucas Söderberg, Gävle OK, 36.03, 17) Axel Gräfnings, Grycksbo IF OK, 46.52, 21) Karl Forsgren, Västerbergslagens OL, 1.06.34.

D10, 2 800 m: 1) Ada Stokkeland, Ålgård Orientering, 30.53, 2) Wilma Jonsson, OK Tyr, 36.33, 3) Ellen Forsgren, Västerbergslagens OL, 38.17, 4) Viola Holmström, OK Ravinen, 40.53, 5) Edith Bergenfur, Skattkärrs SOK, 43.21.

H10, 2 800 m: 1) Albin Svensson, FK Herkules, 30.44, 2) Herman Eliasson, Sundsvalls OK, 31.12, 3) Vilgot Åhlund, Vänersborgs SK, 31.18, 4) Hampus Sahlén, IF Hagen, 34.10, 5) Oscar Lennell, Strängnäs-Malmby OL, 35.25, 6) Joel Holmgård, Kils OK, 40.46, 7) Isak Stinessen, Dalaportens OL, 45.06.