Förbundskaptenen bekräftar – ryska ishockeylaget till OS: "Gör bara några förändringar"

Turerna har varit många kring det ryska ishockeylandslaget sedan det blev klart att Ryssland stängs av från OS i Pyeongchang 2018. Företrädare från KHL har tidigare hotat med att inte släppa iväg några spelare till turneringen.

Eftersom NHL-spelare inte kommer finnas tillgängliga fanns det då ett orosmoln över att inte heller stjärnorna från den ryska ligan skulle vara med. Något som i så fall hade kunnat drabba Sverige hårt.

Men nu kommer det ryska ishockeyförbundet med ett glädjande besked. Under dagens presskonferens inför Channel One Cup, det sista genrepet innan vinterns mästerskap, bekräftade man att Ryssland kommer spela turnerningen under neutral flagg.

– Vi åker som Ryssland och gör bara några förändringar på tröjorna. Tröjorna är redan tillverkade och till 90 procent så är det våra vanliga tröjor, säger Roman Rotenberg, vice ordförande för det ryska ishockeyförbundet.

Det betyder att de svenska spelarna från ligan kommer att finnas tillgängliga. Den ryska förbundskaptenen Oleg Znarok berättade också att de flesta av spelarna som finns med i truppen till turneringen i Moskva kommer vara med under OS.

– Stämningen i laget är utmärkt. Vi siktar på OS nu och laget i den här turneringen är nästan identisk med den som vi ställer upp med i OS, säger han.