Dubbla dubbelsegrar för dalacyklisterna: "Baam, vinst igen"

Det har varit en hektiskt MTB-helg med både Billingeracet under lördagen och Skandisloppet under söndag. Två som båda skördade tunga framgångar under bägge elittävlingarna var Sätersonen Emil Lindgren och Falubon Jennie Stenerhag – som båda kammade hem varsina dubbla förstaplatser.

På prispodiet efter Billingeracet hade Emil Lindgren följe av tre stallkamrater ifrån Allbike CK, men drog alltså själv det längsta strået. Även vid prisutdelningen efter Skadisloppet hade han sällskap utav ytterligare en Allbikecyklist i form av Dennis Wahlqvist på en andraplats.

Även Jennie Stenerhag hade en trivssam helg vad gäller förstaplatser. Skövdetävlingen vann hon med en tiominutersmarginal ned till tvåan Nellie Larsson. Under Skadisloppet hade hon ett lite tätare följe i Monika Grandin men som inte stod pall Stenerhags framfart. Jennie blev slutligen fyra minut snabbare i mål.

VINNARTIDER: Emil Lindgren

Billingeracet, 78 km – 2:53:15

Skandisloppet, 51 km – 1:44:46

VINNARTIDER: Jennie Stenerhag

Billingeracet, 78 km – 3:14:33

Skandisloppet, 51 km – 2:02:14