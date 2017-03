Nya fallet som skakar skicrossvärlden – liknar Anna Holmlunds: "Förlorade medvetandet direkt"

Under en VM-träning förra veckan, kraschade den polska skicrossåkaren Karolina Riemen-Zerebecka svårt.

Just nu är hon nedsövd, men planen är att vecka henne under de kommande dagarna.

– Karolina är en stark person och jag vet att hon kommer att klara det här, säger hennes man Tomasz Zerebecki, till onet.pl.