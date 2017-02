Hanna Falks hemsida hackad – spred hälsning till IS

Falustjärnan Hanna Falk är just nu högaktuell, och befinner sig i Seiser Alm för uppladning inför VM i Lahtis.

Men på tisdagen utsattes Falks hemsida av en hackerattack, enligt ut.se.

Bland annat ska meddelanden som "Kurdish hackers was here" och "Fuck ISIS" ha mött besökare som tagit sig in på sajten.

– Eftersom det inte är något hon har nämnt till oss övriga, så är det kanske inte någon stor sak. För det är mycket möjligt att hon vet om det, men jag kan tänka mig att hon inte bryr sig något speciellt om det, säger landslagstränaren Ola Ravald till Sportexpressen.

Även Göteborgs Posten rapporterade under måndagen att Grammisgalans hemsida hade hackats på liknande sätt.

Hanna Falks hemsida var återställd på eftermiddagen.