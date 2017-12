Test: Från budgetfyndet till bästa lyxchampagnen – här är godaste bubblet till nyår

Det är stor skillnad på bubbel och bubbel. Champagne är oslagbart på högre pris- och kvalitetsnivå, medan billigare champagner inte självklart är bättre än ambitiösa mousserande viner från andra håll än det nordfranska distriktet. Södra England – med i stort sett samma kalkrika jordmån och svala klimat – kan till exempel konkurrera på i stort sett samma villkor. Och gör det bra, vilket två representanter i den här provningen visar. Tyvärr kostar de också minst lika mycket som förebilderna.

En tråkig trend på bubbelmarknaden under senare år är att de norditalienska proseccovinerna blivit mäkta populära på andra mousserande viners bekostnad. De har konkurrerat ut betydligt bättre och intressantare bubbelviner från det fasta sortimentet.

De tre sydafrikanska från högkvalitativa Graham Beck, i den här provningen, finns till exempel nu endast i beställningssortimentet. Vilket är synd eftersom de hör till det mest prisvärda man kan köpa i bubbelväg under 200 kronor.

Är det då något fel på prosecco? Nej, inte direkt. Men det rör sig mestadels om enkla, endimensionella viner som inte allt för sällan smakar som päronsoda med alkohol och isglassen Piggelin i flytande form – och i värsta fall barnschampo. Väl kylt på sommaren kan det dock ha sin plats och kan fungera utmärkt som drinkunderlag.

En intressant nykomling i champagneutbudet är det svenska projektet Guldkula, vars viner är riktigt intressanta och imponerande goda.

Bland champagnerna får man oftast den kvalitet man betalar för, även om det finns undantag som både positivt överraskar till lågt pris och som underpresterar till högt pris.

Bland ickechampagnerna finns många prisvärda och goda alternativ, inte minst Frankrikes crémant håller i stort sett genomgående god klass.

Överraskande är Barolo-producenten Fontanafreddas utmärkta, pinot noir-dominerade, Hundred Fifty Six Anniversary Brut, 169 kr. Ett smakrikt och riktigt gott val till exempelvis nyårsaftonens gratinerade hummer. Spöar faktiskt smakmässigt många av de billigare champagnerna.

Cava på de traditionella spanska druvorna imponerar sällan på mig. Resultatet blir nästan alltid bättre när man tillför eller helt låter champagnedruvorna pinot noir och/eller chardonnay ingå. Ett hyfsat rent och tilltalande undantag finns dock med i denna provning.

/Sune Liljevall

HÄR ÄR DE BÄSTA BUBBELVINERNA I ORDINARIE SORTIMENT I OLIKA PRISKATEGORIER

PRISSKIKT 0-99 KR – BRA KÖP OCH MYCKET FÖR PENGARNA:

Här finns enkla men oftast välgjorda viner utan större komplexitet.

Pierre Olivier Blanc de Blancs Brut, Frankrike

● Omdöme: Ett milt fruktigt, lättsvalt bubbel i enkel men välgjord stil med avrundad syra och mild mousse som även vinovana, och proseccovänner, kan uppskatta.

● Pris: 79 kr

● Systembolagsnummer: 77141

Vilarnau Brut Nature Organic, Cava, Spanien

● Omdöme: En påtagligt torr och neutralt fruktig, ren cava med försynta stråk av gröna, friska äpplen och nougat. Välgjord och matvänlig utan störande jordbittra toner som tyvärr många billiga cavaviner ofta är behäftade med.

● Pris: 85 kr

● Systembolagsnummer: 7731

Marqués de Monistrol Brut, Cava, Spanien

● Omdöme: Bjuder på en strikt, ren, sommaräpplig frukt med fin mousse och vitala citruslika fruktsyror. Användbar aperitif och ett bra lågprisalternativ till ostron.

● Pris: 89 kr

● Systembolagsnummer: 7710

Bestheim Crémant d’Alsace Brut, Alsace, Frankrike

● Omdöme: En omedelbart lättgillat, generöst fruktigt, äppelfruktigt mousserande vin i trevlig sällskapsvin-stil.

● Pris: 99 kr

● Systembolagsnummer: 7714

PRISSKIKT 100-199 KR – FYND OCH BÄSTA KÖP:

Här hittas en hel del mycket goda och prisvärda mousserande viner och de billigaste champagnerna.

Clotilde Davenne Brut Extra Crémant de Bourgogne, Bourgogne, Frankrike

● Omdöme: En påtagligt torr och champagnelik skumpa med tydliga äppeltoner tillsammans med försynt brödighet, aptitretande mineraltoner och citrus. Bra val till fisk och skaldjur, men naturligtvis också en utmärkt aperitif.

● Pris: 149 kr

● Systembolagsnummer: 7725

Monte Rossa Flamingo Rosé Brut, Franciacorta, Italien

● Omdöme: Har inte tagit med rosébubbel i denna genomgång. Men kan inte undanhålla er detta utmärkta mousserande vin från Norditalien. Bjuder på en mycket rik smak med brödiga, rostade, nougatlika inslag tillsammans med antydan av solmogna, röda bär i ytterst delikat förening. Ett utmärkt val till smakrikare fiskrätter och ljusa kötträtter. Ett klockrent fynd.

● Pris: 189 kr

● Systembolagsnummer: 7615

... Också bra köp – mycket för pengarna:

Boschendal Brut Chardonnay Pinot Noir, Sydafrika

● Omdöme: Sydafrikanskt bubbel som görs på samma sätt som champagne och med samma druvsorter. Smaken påminner också om champagne, med mogna äpplen och en liten brödton, men med en mer avrundad syra och mildare mousse än den franska förebilden, vilket nog många kan föredra.

● Pris: 105 kr

● Systembolagsnummer: 7889

Cava Blanc de Noirs 1+1=3 U Mes U Fan Tres, Cava, Spanien

● Omdöme: En smakrik, påtagligt torr och trevlig cava med toner av röda äpplen, bröd, röd citrus och en svag nötighet i välgjord stil. Baserad på pinot noir i stället för de traditionella cavadruvorna, vilket vinet definitivt vunnit på. Fungerar fint till fisk och skaldjur.

● Pris: 109 kr

● Systembolagsnummer: 7610

Geisweiler Crémant de Bourgogne Brut, Bourgogne, Frankrike

● Omdöme: Ett rätt stramt, något kartigt äppelfruktigt syrafriskt bubbelvin i balanserad och välgjord stil.

● Pris: 119 kr

● Systembolagsnummer: 7685

Rotari Brut Riserva 2012, Italien

● Omdöme: Säkert och välsmakande val, även om detta norditalienska årgångsbubbel kanske inte denna gång riktigt når upp till tidigare årgångars fyndstatus. Men välgjort i en gulfruktig, något brödig och frisk stil. (Finns även i festlig magnumflaska, 1,5 liter/229 kr)

● Pris: 119 kr

Systembolagsnummer: 7567

Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Brut, Bourgogne, Frankrike

● Omdöme: Exponerar en tydligt päronlik doft som går igen i den lättsamt fruktiga smaken med grapetoner och stråk av bröd. God som aperitif men fungerar även till fisk- och skaldjursrätter. (Finns även 1,5 liters magnumflaska, 279 kr)

● Pris: 125 kr

● Systembolagsnummer: 7688

Pongrácz Brut, Sydafrika

● Omdöme: Här bjuds en harmonisk, lång smak av mogna äpplen och grape med nötiga nougatlika inslag. Riktigt gott och gjort på en mix av champagnedruvorna chardonnay och pinot noir. Smakrikt, harmoniskt och matvänligt.

● Pris: 125 kr

● Systembolagsnummer: 7628

Langlois Crémant de Loire Brut, Loire, Frankrike

● Omdöme: Ett elegant och renfruktigt mousserande vin med inslag av gröna äpplen och mogen citrus i stringent, påtagligt syrapigg, stil. Utmärkt som aptitretande aperitif men kan även fungera fint till lättare, mer neutrala, fisk- och skaldjursrätter. Gjort enligt champagnemetoden men domineras av chenin blanc-druvan.

● Pris: 139 kr

● Systembolagsnummer: 7404

Ferrari Brut, Alto-Adige, Italien

Omdöme: Ett blanc de blanc-vin (100 % chardonnay) från Norditalien med en strikt äppelfruktighet med en liten jästig brödton och påtagligt stringent syra. Ett utmärkt, helt torrt, aperitifbubbel som även kan fungera fint till lättare rätter. Ljusår från insmickrande prosecco. (Ekologiskt)

● Pris: 159 kr

● Systembolagsnummer: 7721

A Viot Brut Tradition, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Klart bästa lågprischampagnen. Bjuder på en trevlig, rättframt äpplig smak med inslag av nougat och citrus. Klart välgjord och lättgillad och har smakintensitet nog för att passa till såväl kyckling som charkuterier och smakrikt tillagade vita fiskar. Gränsar till fynd för sitt pris.

● Pris: 195 kr

● Systembolagsnummer: 77657

PRISSKIKT 200-399 KR – FYND OCH BÄSTA KÖP:

I det här prisskiktet finns det flera höjdarbubbel med komplexitet och elegans. Många är så karaktärsfulla att de lämpar sig utmärkt även till mat.

André Clouet Grande Réserve, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En mycket generös pinot noir-champagne med solmogna röda äpplen, rostade brödtoner och choklad i den bussiga, utvecklat harmoniska, smakbilden som fint balanseras av en hög fruktsyra. Har nog aldrig smakat bättre än i aktuell ”årgång”. Fungerar utmärkt till allt från fågel, fisk och mittemellan…

● Pris: 295 kr

● Systembolagsnummer: 7686

Launois Vintage Blanc de Blancs Brut 2010, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Exponerar en stor, öppen doft av äppelkärna och gula russin. Aromer som går igen i den generösa, nyansrika smaken som även hyser inslag av bröd, gula äpplen, hasselnötter och mineral i harmonisk symbios. God som aperitif, till fisk och ljusa kötträtter.

● Pris: 349 kr

● Systembolagsnummer: 7329

... Också bra köp – mycket för pengarna:

Beaumont des Crayères Grande Réserve Brut, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En solmogen, gulfruktig, mild champagne i harmonisk stil med avrundade syror och en liten nougatton. En utmärkt ”nybörjarchampagne” för alla som tycker att champagne är för syrlig och med väl intensiv mousse. Är matvänlig och passar förutom till fisk och skaldjur även till ljusa kötträtter.

● Pris: 219 kr

● Systembolagsnummer: 7891

Palmer & Co Brut Reserve, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Ett alltid mycket bra köp som ger mycket champagnekaraktär för pengarna. Smaken är lättgillat fruktig med toner av friska äpplen, päron och citrus tillsammans med en pikant mineralitet.

● Pris: 269 kr

● Systembolagsnummer: 7372

Alexander Bonnet Grande Réserve Brut, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Bjuder på en stor och utvecklad, pinot noir-dominerad, smak med läcker äpplighet tillsammans med inslag av rostat bröd, jäst och mineral. En riktigt delikat skumpa som gränsar till fyndmarkering.

● Pris: 289 kr

● Systembolagsnummer: 7555

Beaumont des Crayères Fleur de Prestige Brut 2004, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En årgångschampagne från 2004 för det här priset hör definitivt inte till vanligheterna. Åldern gör sig också påmind då smaken är milt avrundad, sommaräpplig, utan skarpa syror och med mycket finstämd mousse och försynta brödtoner i eftersmaken. Bör dock drickas till detta nyår, inget att spara.

● Pris: 319 kr

● Systembolagsnummer: 72474

Launois Blanc de Blancs Brut Cuvée Reservée, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Launois viner har en helt egen, delikat karaktär som jag uppskattar. Smakar mycket av gula äpplen och annan frukt tillsammans med rostade brödtoner, hasselnötter och gula russin. Är både stramt och generöst på samma gång och ett bra matvin. (Men lägg gärna till ynka 20 kronor för årgångsvarianten från samma firma. Är snäppet mer komplext)

● Pris: 329 kr

● Systembolagsnummer: 7450

Palmer Blanc de Blancs 2013, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Det mesta från Palmer imponerar vad gäller kvalitets- och prisrelation. Här bjuds en intensivt ungdomlig syra och mousse i en citrus- och grönäpplig stil med aptitretande mineralitet. En liten varning till champagneovana personer behövs dock då denna skumpa är mycket syrafriskt och intensivt i sin nuvarande ungdomliga framtoning. Kommer att avrundas med några års ytterligare vila.

● Pris: 339 kr

● Systembolagsnummer: 7553

Cuperly Grande Reserve Carte Verte Brut, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En något ovanlig champagne som domineras av pinot menuer-druvan (som normalt brukar vara i minoritet i mixen med chardonnay och pinot noir). Bjuder dock på klassiska skumpatoner av äpplen och rostat bröd i en generöst fruktig, frisk stil med mineralitet, viss komplexitet och harmoniska mognadstoner på smakpaletten.

● Pris: 349 kr

● Systembolagsnummer: 7734

PRISSKIKT 400-800 KR – FYND OCH BÄSTA KÖP:

Här är vi på lyxnivå med oftast finessrika, mycket balanserade och komplexa viner. Det är först på den här nivån som äkta champagne självklart utmärker sig och där de flesta som provar kan förstå att kvaliteten, balansen och elegansen står i relation till satsade pengar. (Finns även ett antal dyrare än 800 kronor att tillgå, men jag har denna gång utelämnat dessa exklusiviteter)

Palmer & Co Vintage Brut 2005, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En kalasgod, direkt vinnande champagne i en ännu frisk men utvecklad stil med harmoniska toner av mogna äpplen, rostat bröd, citrus och mineral i lång, följsam förening. Mums till fisk och skaldjur. Finns enbart på magnumflaska.

● Pris: 1,5 liter/829 kr

● Systembolagsnummer: 7867

Charles Heidsieck Brut Réserve, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En höjdarchampagne med en komplex, mineralkrutig, elegant och strikt smak med stråk av nougat, nektar och friska äpplen i skönt samspel. Utsökt representant från pålitligt champagnehus. I mitt tycke den allra godaste och mest prisvärda årgångslösa champagnen under 1000 kronor just nu. Har en karaktär och kraft som gör den till ett utmärkt matvin till allt från smakrika fiskar till ljusa kötträtter på fågel och gris.

● Pris: 457 kr

● Systembolagsnummer: 77522

... Också bra köp – mycket för pengarna:

Pol Roger Brut Réserve, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En mycket fräsch, ren, vital, mineralrik champagne från ett alltid högpresterande vinhus. Här exponeras påtagligt friska, ungdomliga toner av grönt äpple, citrus och en försynt rostad nötton i den stringenta, hustypiska smaken. En ytterst aptitretande apertifskumpa av toppklass.

● Pris: 415 kr

● Systembolagsnummer: 7549

Bollinger Special Cuvée Brut, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En som vanligt lite burdus, smakmässigt bombastisk, champagne som dock i år inte riktigt når upp till sedvanlig fyndnivå i den smakrika skolan. Men visst är den god, med inslag av mogna (bokna) gula äpplen och äppelkärna tillsammans med inslag av rostat bröd i smakarsenalen.

● Pris: 459 kr

● Systembolagsnummer: 7418

Louis Roederer Brut Vintage 2009, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Smaken har ännu ungdomligt friska syror i behåll i den generösa, äppelfruktiga, brödiga, nougatlikt nötiga karaktären. Kan med fördel lagras några år till för större nyansrikedom och avrundade syror.

● Pris: 575 kr

● Systembolagsnummer: 76510

Desbordes-Amiaud Premier Cru 1988, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En gyllengul, tilltalande mogen champagne med nektarlik doft och en smak av gula plommon och äpplen, nötter och rostade brödtoner i den något avrundade, men ändå friska, smaken. Kan njutas till smakrika fiskar och ljusa kötträtter på kyckling och gris.

● Pris: 645 kr

● Systembolagsnummer: 77403

BÄSTA ALKOHOLFRIA BUBBEL – PRISVÄRT:

Richard Juhlin Blanc de Blancs Non-Alcoholic Sparkling Wine, Frankrike

● Omdöme: Likt förra året är det vår internationellt prisade svenska vinguru Richard Juhlin som tar hem priset i alkoholfria bubbelsegmentet. Vinet har viss fruktig generositet av gröna äpplen och citrus liksom en fin mousse. En liten störande ton av burkmajs drar dock ner helhetsintrycket, men ändå bäst i test.

● Pris: 89 kr

● Systembolagsnummer: 1979

BÄSTA CHAMPAGNE I BESTÄLLNINGSSORTIMENTET – FYND OCH BÄSTA KÖP:

Alfred Gratien Millésimé 2004, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En vital och god årgångschampagne, som domineras av chardonnay, från ett bra år och som idag exponerar en citrusfruktig fräschör, med stråk av äpple och lätt rostade toner. God nu som aperitif men kommer att anta en mer matvänlig nötigt rostad karaktär med ytterligare ett antal års vila.

● Pris: 369 kr

● Systembolagsnummer: 90235

Guy de Chassey Millèsime 2008, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En Grand Cru-champagne av toppklass från det utmärkta året 2008 för det här priset är imponerande. Bjuder på en stor moget äpplig smak med gula frukter och bröd i den långa, redan överraskande komplexa smaken. Kan dock gärna lagras vidare för än större nyansrikedom och finess. Men kan med fördel även njutas redan till nyårsaftonens gratinerade hummer eller andra skaldjur.

● Pris: 391 kr

● Systembolagsnummer: 77463

Guldkula White Grand Cru Blanc de Blancs, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Ett eget champagnemärke – det är den svenska finansmannen Håkan Andersson Guldkulas nya projekt. Han har tagit hjälp av bubbelgurun Richard Juhlin – och hockeylegenden Peter ”Foppa” Forsberg och finansmannen Anders Wall är delägare. Den här utsökta champagnen är till 100 procent chardonnaybaserad med äpplen, rostat bröd, mogen citrus och hasselnöt i den välbalanserade, generösa smaken med behagligt avrundade, men ändå vitala, syror.

● Pris: 399 kr

● Systembolagsnummer: 75248

Henri Giraud Hommage à François Hémart, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En stor komplex champagne med delikata mognadsinslag och alla de klassiska skumpaaromerna på rätt plats, det vill säga brödtoner tillsammans med väl mogna äpplen, frisk syra och mineralitet i stilfullt, harmoniskt och matvänligt samspel.

● Pris. 429 kr

● Systembolagsnummer: 77633

Lanson Extra Age Brut, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Jag ska medge att Lanson tidigare inte varit någon personlig champagnefavorit. Tycker att de varit lite snåla och väl syrliga i karaktären. Men den här jubileumsutgåvan imponerar. Här har vi en riktigt god, nyanserad och mångfasetterad champagne med mogen äpplighet, lättrostade brödtoner., mineral och mogen citrus på arompaletten. Kalasval till färska skaldjur.

● Pris: 499 kr

● Systembolagsnummer: 77138

Gosset 15 Ans, Champagne, Frankrike

Omdöme: En mycket stor och komplex champagne som utvecklats under 15 år på jästfällningen. Bjuder på generösa aromer av friska äpplen, rostat bröd, mogen citrus, gula russin och mineral i den rika aromarsenalen. En storslagen skumpa i mycket harmonisk, delikat och matvänlig stil. Måste faktiskt ge denna i det närmast fulländade, högsta världsklass-skumpa, fyndmarkering trots det höga priset. Och du har garanterat överseende med prislappen om du väl smakar.

● Pris: 899 kr

● Systembolagsnummer: 90430

... Också bra köp – mycket för pengarna:

Jean-Noël Haton Brut Classic, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Smakrikt och fruktigt med viss sötma i en behagligt avrundad lättillgänglig champagnestil.

● Pris: 249 kr

● Systembolagsnummer: 77637

Jean-Noël Haton Brut Reserve, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Exponerar en avrundad smak med förnimmelser av mogna, smått oxiderade, äpplen och bröd i en harmonisk, välbalanserad, ”snäll” stil utan skarpa kanter.

● Pris: 279 kr

● Systembolagsnummer: 77570

Hervé Dubois Blanc de Blancs Grand Cru Réserve Brut, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En smakrik och harmonisk chardonnay-champagne med mogen äpplighet, mineralitet och bröd i den harmoniska smaken.

● Pris: 289 kr

● Systembolagsnummer: 77353

Jacques Picard Brut, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Behagligt, välbalanserat bubbel med citrustoner, äpplen, gula plommon och en liten ton av ljust rostat bröd i smakrikt, syrafriskt, samspel.

● Pris: 291 kr

● Systembolagsnummer: 77900

Guldkula Premier Cru, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Av fyra lanserade Guldkula-bubbel är det här det billigaste, men det håller imponerande god klass och uppvisar en klart personlig champagnestil vars smak är generöst gulfruktig med mogen citrus och bröd på den balanserade, friska smakpaletten. En klart angenäm ny bubbelbekantskap.

● Pris: 299 kr

● Systembolagsnummer: 73077

Legras & Haas Grand Cru Blanc de Blancs, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En riktigt god matvänlig champagne med mogna äpplen och bröd på smakpaletten tillsammans med en fin mousse och stram syra.

● Pris: 324 kr

● Systembolagsnummer: 76477

Paul Bara Grand Cru Réserve Brut, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Doftar nougat, vilket går igen i den delikata harmoniska, något brödiga, äppliga och friska smaken.

● Pris: 358 kr

● Systembolagsnummer: 78322

Palmer Blanc de Noirs, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Bjuder på en strikt lite rostad, nötig, rödäpplig pinot noir-karaktär med mineralitet och citrusfräsch syra. Ungdomligt vital och matvänlig.

● Pris: 379 kr

● Systembolagsnummer: 75799

Joseph Desruets Réserve Brut Premiere Cru, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Personligt, smakintensivt med tydlig äpplighet och fin mousse i välavstämd och harmonisk stil.

● Pris: 385 kr

● Systembolagsnummer: 75901

Jacques Picard Prestige Brut 2005, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En krutig, mineralrik champagne med såväl stringens som generositet i den äppliga frukten och härligt friska citruslika syran. Bra val till fisk och skaldjur, men ingen brådska att dricka, tål väl att lagras ytterligare.

● Pris: 388 kr

● Systembolagsnummer: 77228

Laurient Perrier La Cuvée Brut, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Doftar grönt äpple och lime, fruktassociationer som bekräftas i den eleganta, stringenta, milt fruktiga, mineralpigga smaken som har en tydligt limefriskt slutackord. Ett utmärkt apertifbubbel som också kan fungera fint tillsammans med lättare fiskrätter och neutrala skaldjur, gärna ostron.

● Pris: 409 kr

● Systembolagsnummer: 78773

L Bénard-Pitois Premier Cru 2009, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Smaken är harmonisk och utvecklad med inslag av ugnsbakade äpplen, rostade mandlar, honung och pigga mineraler tillsammans med en härligt gräddig mousse och frisk syra. Gott nu men kan med fördel lagras ytterligare några år.

● Pris: 410 kr

● Systembolagsnummer: 76115

Hervé Dubois Blanc de Blancs Grand Cru 2005, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Delikat champagne med harmoniska mognadsinslag av hasselnötter, bokna äpplen och rostat bröd i den något avrundade, balanserade smaken. Gör sig fint på egen hand men passar även till rätter på fisk och skaldjur.

● Pris: 417 kr

● Systembolagsnummer: 77495

Guldkula Black Grand Cru Blanc de Noir, Champagne, Frankrike

● Omdöme: En välkomponerad, god pinot noir-champagne med generös äppelfrukt, lite äppelkärnighet, citrus och mineralitet i tilltalande symbios. Gränsar till fynd.

● Pris: 499 kr

● Systembolagsnummer: 75950

Henri Giraud Blanc de Craie, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Strikt, stram och välstrukturerad, helt chardonnaybaserad, fatpräglad champagne med mogna höstäpplen, rostade nötter och mogen citrus i harmoniskt och mycket matvänligt samspel.

● Pris: 499 kr

● Systembolagsnummer: 77301

Joseph Desruets Cuvée Sous Les Clos Premiere Cru Brut, Champagne, Frankrike

● Omdöme: Smakar det, så kostar det också, tyvärr… Men det här en riktigt delikat, stor och välbalanserad champagne med söt mogen frukt i den långa, avrundade, mycket harmoniska smakbilden. Kan uppskattas av de flesta.

● Pris: 738 kr

● Systembolagsnummer: 79276

BÄSTA MOUSSERANDE VIN I BESTÄLLNINGSSORTIMENTET - FYND OCH BÄSTA KÖP:

Graham Beck Blanc de Blancs Brut 2012, Sydafrika

● Omdöme: Här har vi ett klockrent fynd för prisnivån. Ett sydafrikanskt årgångsbubbel som görs enligt champagnemetoden och i detta fall med 100 procent chardonnaydruvor. Bjuder på en mogen, rik smak av lätt oxiderade äpplen, bröd och rostade hasselnötter i välavvägd och matvänlig stil som fint balanseras av en frisk syra och pigg mousse.

● Pris: 159 kr

● Systembolagsnummer: 6505

... Också bra köp – mycket för pengarna:

Jacob's Creek Chardonnay Pinot Noir Brut Cuvée, Australien

● Omdöme: Det här vinet fanns under många år i ordinarie sortimentet men har konkurrerats ut av prosecco och andra enklare bubbel. Vilket är synd då det är ett välgjort, ungdomligt, lättgillat fruktigt mousserande vin med röd citrus, äpple och örter i den rättframma, lagom friska, smakbilden. Mest lämpat som sällskapsvin och ett klart godkänt alternativ att skåla in det nya året med vid tolvslaget. För de mer exklusiva bubbelvinerna njuter ni naturligtvis tidigare under kvällen.

● Pris: 89 kr

● Systembolagsnummer: 7359

Veuve Ambal Crémant de Bourgogne Brut, Bourgogne, Frankrike

● En trevlig och välgjord crémant med stram frisk äpplighet, försynt brödighet och vital syra i matvänlig stil. (Ekologiskt)

● Pris: 127 kr

● Systembolagsnummer: 7911

Graham Beck Brut Pinot Noir Chardonnay, Sydafrika

● Omdöme: Tyvärr har alla prosecco fasat ut en hel rad utmärkta mousserande viner från bolagets ordinarie sortiment, bland annat denna utmärkta sydafrikan som sopar mattan med de populära italienarna. Bjuder på en välformulerad smak av röda höstäpplen, bröd och lite rostade nöttoner i angenämt samspel. Matvänligt och gränsar till fynd.

● Pris: 129 kr

● Systembolagsnummer: 7639

Saumur Traditional Brut, Loire, Frankrike

● Omdöme: Doften är knuten medan smaken exponerar intensivt friska toner av vita vinbär och citrus i en stram och helt torr, rätt elegant stil med fin mousse. Gjort på 70 procent chenin blanc och 30 procent chardonnay. Främst lämpad som aptitretande aperitif.

● Pris: 138 kr

● Systembolagsnummer: 71783

Flamme d'Or Crémant de Loire, Loire, Frankrike

● Omdöme: En omedelbart lättgillad chardonnay-dominerad crémant med en generös gul äppelfrukt med stråk av hasselnötter, försynt fatvanilj, citrus och mineral i fin symbios. Passar lika väl som aperitif som till fisk och skaldjur.

● Pris: 149 kr

● Systembolagsnummer: 90123

Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Blanc de Noir, Bourgogne, Frankrike

● Omdöme: En smakrik, djup pinot noir-baserad crémant med röda mogna äpplen, citrus, granatäpple och liten brödighet i aromarsenalen. God som aperitif men passar också till fisk- och skaldjursrätter.

● Pris: 159 kr

● Systembolagsnummer: 84977

Hundred Fifty Six Anniversary Brut, Piemonte, Italien

● Omdöme: Ett riktigt tilltalande pinot noir-baserat mousserande vin signerat Barolo-producenten Fontanafredda. Doften är gulfruktig med en nougatlik rostad nötton som går igen i den något honungsanstrukna, läckert mineraliga, relativt torra smaken med toner av mogen citrus. Ett gott och bra val till smakrika fisk- och skaldjursrätter, som till exempel gratinerad hummer.

● Pris: 77259

● Systembolagsnummer: 169 kr

Von Buhl Riesling Sekt 2015, Pfalz, Tyskland

● Omdöme: God torr tysk sekt med inslag av gråpäron och citruszest i den fräscha, mineralpräglade, strama smaken som gör sig fint till exempelvis färska skaldjur.

● Pris: 199 kr

● Systembolagsnummer: 76724

Louis Bouillot Les Grands Terroirs "Vallée du Serein" Extra Brut Blanc des Blancs 2007, Bourgogne, Frankrike

● Omdöme: Långt namn, och långt smakande crémant. Doften är intressant med mognadskomplexitet som går igen i den harmoniska, men ännu friska, stringenta smaken med inslag av äpplen, mogen citrus, ljus choklad och mineral. Passar fint till en smakrikare rätt på fisk och skaldjur, även till ljust kött.

● Pris: 209 kr

● Systembolagsnummer: 77937

Von Buhl Brut Reserve, Pfalz, Tyskland

● Ett utmärkt torrt, neutralt fruktigt, aperitifbubbel i välgjord och aptitretande stil.

● Pris: 209 kr

● Systembolagsnummer: 71153

Wiston Estates South Downs Cuvée Brut 2013, Storbritannien

● Omdöme: Smått sensationellt brittiskt bubbel. Det kan slås fast direkt. Men så kostar det ju också som en äkta champagne. Håller dock jämförbar klass med bubbel från det berömda franska distriktet – och görs på samma tre druvsorter. Smaken är intensiv, med toner av knappt mogna äpplen, äppelkärnor och med tydlig aptitretande mineralitet i den ytterst friska, stringenta smaken. Gränsar till fynd.

● Pris: 349 kr

● Systembolagsnummer: 79188