Sweden Rock släpper bandbomb - Judas Priest, Helloween, Kreator och 23 band till

Här är alla band i dagens släpp till Sweden Rock Festival, som arrangeras i Norje i Blekinge den 6-9 juni nästa år:

Judas Priest, Helloween, Stone Sour, Kreator, Tarja, Vixen, Pretty Maids, Doc Holliday, Primordial, Joe Lynn Turner, Suffocation, Nazareth, Rotting Christ, Pop Evil, Nocturnal Rites, The 69 Eyes, Cyhra, Bullet, The Mick Clarke Band, Pist.On, F.K.Ü., Circus Maximus, The Quill, Lugnet, The New Roses och Junkyard Drive.

