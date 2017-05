Rolling Stones till Sverige

Under oktober och november gör Rolling Stones sin stadionturné "Stones - No filter", och Friends arena i Solna den 12 oktober blir enda sverigespelningen.

– Hey Guys, here we come. See you there!!!!, hälsar Keith Richards i ett pressmeddelande.

Bandkollegan och sångaren Mick Jagger fyller i:

– I'm so excited to be touring Europe this Autumn and returning to some familiar places and some we've never done before.

Enligt pressmeddelandet kommer bandet att spela sina hits blandat med ett par nya och oväntade låtar. Enligt uppgift kommer turnén även att visa upp en helt ny och påkostad scenproduktion.

De senaste åren har Rolling Stones bland annat turnerat i Sydamerika, en turné som avslutades med en gigantisk gratiskonsert på Kuba i fjol. Konserten i Havanna saknade motstycke i landet och lockade över en halv miljon besökare, och Sydamerikaturnén resulterade även i dokumentären "Olé olé olé – a trip across South America" i regi av Paul Dugdale.

2016 släppte Stones även sin senaste skiva "Blue & lonesome", deras första studioalbum på över tio år.

Biljetter till sverigespelningen släpps på måndag den 15 maj.