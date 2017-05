Wiktoria kommer till Dalarna med Diggiloo

Wiktoria ser ut att få ett händelserikt 2017. Hon var med i melodifestivalen med "As you lay me down", hon har gjort Disneyrösten till karaktären Vaiana i filmen med samma namn, och hon är med i Diggiloo för första gången.

Dessutom kommer hon vara med i en turnerande julshow tillsammans med Kalle Moreaus och Loa Folkman.

Diggiloos föreställning i Dalhalla den 14 juli är något som den unga popstjärnan ser fram emot mycket.

– Jag förväntar mig att ha väldigt kul och njuta på scen. Just Dalhalla känns också väldigt speciell att vara på. Det är ett av de bästa ställena att uppträda på. Det är så fint och mysigt i Dalarna, jag åkte förbi Dalhalla när jag var i Sälen i påskas, berättar Wiktoria.

Tillsammans med Robin Bengtsson är hon debutant i Diggiloo-gänget. Wiktoria har stora förväntningar på sommarens äventyr, att hon är nykomling bekymrar henne inte alls.

– Jag fick förfrågan och det kändes väldigt rätt. Det blir nästan som en semester med hela gänget. Och min familj kommer och tittar, så jag är väldigt taggad, säger hon.

