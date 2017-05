Den unga Hiphopgruppen Hov 1 tar just nu Sverige me storm, med deras två låtar Gift och Mandy Moore på Spotifys svenska topp 20 lista. De är nu klara för Peace & Love festivalen, tillsammans med festivalrävarna The Sounds och Miss Li, alla tre med varsin spelning.

Sedan tidigare är också namn som Henrik Berggren, Icona Pop, Miriam Bryant och Canned Heat klara.

