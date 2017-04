"That's what makes us great", som låten heter, är riktad till USA:s president Donald Trump, skriver Pitchfork.

– Trump förlorade mig i samma stund som han gjorde sig lustig över personer med funktionsvariationer. Hur kan en sådan person vara USA:s president, säger Grushecky till Pittsburgh Post-Gazette.

Även Bruce Springsteen har uttalat sig om Trump. I en intervju med Rolling Stone i fjol sade han:

– Republiken är belägrad av en idiot.