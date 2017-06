Känslosam kärlekshyllning i Manchester

Kvällens budskap gick det inte att ta miste på: kärleken måste vinna över hatet, vilket upprepades om och om igen av artister som Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams.Aftonen i Manchester inleddes med en uppmaning.

– Låt oss inte vara rädda, sade Marcus Mumford från Mumford & Sons när han klev upp på scen utan sina bandkollegor, utrustad med en akustisk gitarr, för att inleda kvällen med låten "Timshel" innan han lämnade över till Manchestergruppen Take That.

Publiken klagade inte när gruppen som hade sin storhetstid på 90-talet bjöd på ett batteri av nyare låtar – "Shine", "Giants" och "Rule the world" _–innan de välkomnade sin forne bandmedlem Robbie Williams upp på scen.

Williams uppträdde i staden kvällen innan, vilket hördes på det som återstod av hans röst. Men det hindrade honom inte från att genomföra "Angels", med hjälp från publiken.

– Min röst är körd. Manchester, ni måste hjälpa mig med sista refrängen, sade han.

Drygt en timme in var det dags för Ariana Grande att återigen ställa sig på scen i staden där hennes senaste konsert slutade i blodbad.

Grande var initiativtagare till konserten och dominerade den senare delen av låtlistan. Hon inledde med att sjunga "Be alright" och "Break free", och när den senare avslutades med ett rosa konfettiregn brast det för popstjärnan som föll i gråt.

Sedan delade hon scenen med en rad artister: Victoria Monet, Black Eyed Peas, Mac Miller, Miley Cyrus och Coldplay.

– Jag vill bara ta tillfället i akt och tacka alla som har kommit hit i kväll. Kärleken ni visar upp är medicinen världen behöver just nu, sade Ariana Grande.

Någon annan som inte kunde hålla tillbaka tårarna var Justin Bieber, som uppmanade publiken att skandera "kärlek, kärlek" medan han förkunnade sin kärlek till en högre makt.

BBC, som sände konserten, fick en pratstund med Miley Cyrus efter att hon framfört Crowded Houses gamla hitlåt "Don't dream it's over" tillsammans med Grande. På frågan om hur lång tid det tog för henne att tacka ja till att medverka tvekade hon inte.

– Det var inget att snacka om. Och Ariana har lovat mig att vi ska fortsätta ordna sådana här kvällar i resten av våra liv. Jag tror att hon äntligen har hittat sitt riktiga kall, sade Cyrus.

Publikens jubel fortsatte långt efter att solen gått ner över staden. Coldplay visade sin arenarutin när de framförde låtar som "Fix you" och "Viva la vida" med den bombast som gjort kvartetten till Storbritanniens största band.

Sedan bjöds alla som samlats på arenan på en överraskning i form av Liam Gallagher, en artist som blivit så förknippad med sin hemstad Manchester att han bara behövde skaka på sin tamburin i de inledande takterna av "Rock'n'roll star" för att orsaka masshysteri.

När Gallagher lämnat scenen återvände Ariana Grande tillsammans med alla artister som uppträtt för att sjunga "One last time". Hon avslutade sedan kvällen med att ensam sjunga "Somewhere over the rainbow".

Alla intäkter från konserten kommer att gå till Röda Korsets nödfond "We love Manchester".

Fakta: Ariana Grande

23-åriga Ariana Grande föddes i Florida och slog igenom som barnstjärna på barn- och ungdomskanalen Nickelodeon.

2013 skivdebuterade hon med "Yours truly" och det senaste, tredje albumet "Dangerous woman" släpptes förra året. Hennes röst har jämförts med Mariah Carey och Whitney Houstons.

Till skillnad från stjärnor som Taylor Swift har Grande inte brutit helt med sin image som barnstjärna och en stor del av hennes publik består av unga tjejer. De största fansen kallar sig "arianators".

Ariana Grande har stora följarskaror på sociala medier. Med 106 miljoner följare på Instagram är hon den tredje mest följda personen i världen.Källor: AFP, SVT, Instagram

