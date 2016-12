George Michael har avlidit– blev 53 år

George Michaels publicist uppger för BBC News att han har avlidit stilla i sitt hem vid en ålder av 53 år.

Den brittiska polisen ska ha uppgett till BBC att en ambulans skickades till Goring i Oxfordshire runt halv två på söndagseftermiddagen, men att det inte finns några misstankar om brott. Detta enligt Aftonbladet.

George Michael utgjorde under stora delar av 80-talet den ena delen av duon Wham, och har även haft en stor solokarriär. Han har sålt över 100 miljoner skivor över hela världen, och är känd bland annat för hitsen Last Christmas, Freedom och Wake Me Up Before You Go-Go.

Texten kan komma att uppdateras.